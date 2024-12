Tari non dovute: il Comune rimborsa

Il dirigente comunale del servizio tributi ha preso atto che in relazione agli anni 2020-2024 sono pervenute in comune istanze di rimborso per tributo Tari versato ma non dovuto e per errata modalità di adempimento e/o per errori formali da parte dei contribuenti. Il funzionario ha accertato che lo stesso ufficio tributi ha curato l’istruttoria delle pratiche di rimborso pervenute e acquisite agli atti dell’Uffici. La somma da rimborsare risulta pari a 6.066 euro comprensivo di imposta, addizionali ed interessi.