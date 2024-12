Tecnico assaggiatore di salumi: ecco gli attestati

Ha riscosso un grande successo il corso per ‘Tecnico assaggiatore di salumi’ tenutosi ad Ortezzano e terminato con la cerimonia di consegna degli attestati. Il corso ha visto la partecipazione di trenta iscritti ed è stato promosso da Onas, in collaborazione con l’Ecomuseo della Valle dell’Aso ed il comune di Ortezzano. Il percorso di formazione si è svolto con più incontri a tema, tenuti da professionisti, con lo scopo di tutelare e promuovere la tradizione locale delle tipicità dei salumi, in modo particolare della ‘salsiccia matta del fermano’. "Ci congratuliamo con i nuovi tecnici assaggiatori di salumi Onas – si legge nel post del Comune di Ortezzano – orgogliosi di aver ospitato il corso di formazione che ha visto anche la partecipazione di molti giovani. Un grazie particolare a Onas e a Flavio Vai, per aver creduto e scommesso su Ortezzano". Il Comune ringrazia la nota imprenditrice Graziella Ciriaci, titolare dell’omonimo salumificio locale, per la presenza e per aver offerto i prodotti per la degustazione finale. Tra i presenti alla cerimonia di consegna degli attestati, i rappresentanti Onas ed il presidente dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso Ercole D’Ercoli. Soddisfatti i corsisti per la professionalità di settore che ha permesso loro di raggiungere il traguardo dell’acquisito attestato.

Paola Pieragostini