"’The Kolors’ L’ingaggio è vincente"

Con l’ingaggio dei ’The Kolors’ l’assessore al turismo e commercio Giampiero Marcattili ha avuto un imprevisto, ma gradito colpo di fortuna. Un gruppo conosciuto, ma non conosciutissimo quale i ’The Kolors’ è esploso con il singolo ’Italodisco’ che nel giro di pochissimo tempo ha conquistato il primo posto in classifica Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana, album più venduto in Italia) ed è entrato anche nelle classifiche di Germania, Polonia e Svizzera. Italodisco che si rifà allo stile musicale italiano anno ’80, viene indicato come il disco dell’estate 2023. Ovviamente nel costo della band c’è un prima, quando ha firmato con il Comune di Porto San Giorgio e un poi contrassegnato dall’explois di Italodisco che ne ha accresciuto in maniera notevole le quotazioni. In maniera proporzionalmente diretta sono aumentate le richieste di esibizione un po’ da tutte le parti d’Italia. Praticamente impossibile trovare un giorno libero in tutta l’estate Ricordiamo che i ’The Kolors’ sono un gruppo musicale nato a Milano nel 2009 e composto dai cugini Antonio Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Sono divenuti noti nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione talent show Amici di Maria De Filippi. Successivamente ha partecipato al festival di Sanremo 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai)Iaculli. Sono divenuti noti nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi successivamente ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 con il brano Frida (Mai, mai, mai). Stash ha detto di aver capito che la canzone Italodisco avrebbe avuto successo dopo averla sentita cantare da sua figlia di due anni. La notorietà raggiunta nell’ultimo periodo dal gruppo grazie ad Italodisco fa ritenere che per il suo concerto a Porto San Giorgio, alle 21,15 di sabato in piazza Matteotti, interverrà un pubblico maggiore rispetto a quanto si potesse pensare per cui l’amministrazione ha avvertito la necessità di rafforzare gli interventi per la sicurezza e di ben organizzare i parcheggi. L’assistenza verrà garantita dai vigili urbani, dalla protezione civile e dall’associazione dei carabinieri in congedo. I parcheggi messi a disposizione saranno quelli del PalaSavelli, di piazza Gaslini, via della resistenza, ex ospedale civile, viale della Vittoria (municipio), via xx settembre, area porto lungomare sud, lungomare nord. I posteggi al PalaSavelli verranno collegati gratis con bus navetta a piazza Gaslini; i parcheggi sul lungomare nord saranno collegati gratis al centro con il trenino. Il giorno del concerto i parcheggi del centro saranno gratuiti dalle 13 in poi.

Silvio Sebastiani