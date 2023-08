"The Kolors, meglio di così non poteva andare"

In questi giorni il municipio è un concentrato di sorrisi, strette di mano, di soddisfazione per aver raggiunto un risultato al di là delle più rosee aspettative sabato con il concerto dei Kolors e domenica con la Festa del mare. Senza nulla togliere ai suoi meriti l’amministrazione dovrà ammettere è stata baciata dalla dea bendata. E’ facile ipotizzare che l’assessore al turismo Giampiero Marcattili quando nel maggio scorso prese contatti con i cantanti lo facesse in base alla disponibilità ed al cachet. La Giunta deliberò 30.000 euro per i The Kolors . "E chi sono?" si sono chiesti in molti. L’avrebbero capito da lì a poco con l’esplosione del loro successo con la canzone “Italodisco”. Per il Comune meglio di così non poteva andare sia in termini di “borsa” che di risonanza a livello di opinione pubblica. "Secondo una valutazione della polizia sono state 9.000 le presenze - riferisce Marcattili -. Sono contento che tutto sia andato nel migliore dei modi". Secondo lui Porto San Giorgio è rientrata tra i Comuni che hanno ospitato il palcoscenico della grande musica grazie all’esibizione dei “ Kolors” la cui esibizione andrebbe ricordata anche perché tenuta ad ingresso libero. Un concerto che ha dato visibilità a Porto San Giorgio pure fuori dalla Regione. E’ doppiamente soddisfatto Marcattili perché il successo ha arriso anche alla festa del mare con la padella gigante: "Sono felicissimo - le sue parole - perché dovendo passare dall’organizzazione di un concerto a quella della “Festa del mare" non è stato semplice. L’affluenza è stata bellissima alla Festa. Il mattino con la messa celebrata nel mercato ittico, l’uscita in mare di barche, ospitanti persone a bordo per la tradizionale processione, con il lancio in acqua di una corona di alloro per ricordare chi vi ha perso la vita; il consumo al rientro di un aperitivo offerto dai vongolari. Alla processione ha partecipato il motopontone Guidotti che ha potuto ospitare a bordo un grande numero di persone che non avevano trovato spazio nelle altre barche. Il mare n po’ agitato non ha creato allarmismi. Poi nel tardo pomeriggio di domenica, dalle 19 alle 22, cottura e consumo del pesce fritto nel padellone: 150 chili di calamaretti e 150 chili di Mazzancolle. Divorati dal pubblico, che poi si è trattenuto ad ascoltare la band “Spaghetti a Detroit” e fare giretto tra le bancarelle del mercatino allestitito nela zona. Il rigraziamento dell’assessore ai trenta volontari della Pro Poco che hanno gestito la padelkla, ai dipendenti comunali la palla protezione civile, alla la croce azzurra ed ai carabinieri in congedo.

Silvio Sebastiani