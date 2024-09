Tommaso, a 11 anni sul palco con Dargen

Dargen D’Amico durante il suo concerto in piazza Garibaldi ha regalato momenti di gioia a un piccolo fan. Tommaso, 11 anni, attraverso un cartello che continuava a sventolare sperando di essere notato, chiedeva di poter suonare la batteria nella canzone ‘Onda Alta’. Dargen ha dapprima temporeggiato leggendo gli altri cartelli che spiccavano sulla distesa di pubblico, per poi informarsi con il piccolo, ma intraprendente musicista in erba (suona la batteria da 5 anni) prima di invitarlo a salire sul palco e ad accomodarsi accanto al batterista del suo gruppo, mettergli in mano le bacchette e farlo suonare durante ‘Onda alta’. E Tommaso, l’espressione seria e concentrata, per niente intimidito dalla marea di gente che aveva davanti, se l’è cavata egregiamente, incassando i complimenti dell’artista, oltre che della folla.