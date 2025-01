Torna a casa e trova un incendio

Al rientro da una passeggiata, è rientrata nel suo appartamento dove era scaturito un incendio. L’inalazione di fumo ha richiesto per lei, l’intervento del 118. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Campofilone, in via XXV Aprile, dove in una palazzina a ridosso del centro storico, si è sviluppato un incendio al primo piano. Dalla sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la donna fosse uscita per una passeggiata e in sua assenza l’incendio avrebbe preso origine da una stufa per poi propagarsi. A lanciare la richiesta ai vigili del fuoco, sono stati i residenti nell’appartamento adiacente allarmati alla vista del fumo. La donna, al suo rientro, è voluta entrare nell’appartamento, prima che arrivassero i vigili del fuoco, respirando inevitabilmente fumo. Giunti sul posto i pompieri, hanno recuperato la donna che è stata accompagnata all’esterno e presa in cura dal 118. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Sul posto sono intervenuti il sindaco Feliziani ed i carabinieri.

Paola Pieragostini