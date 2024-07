Torna ’AniMare il borgo’: "Con tante novità"

Per animare l’estate l’Amministrazione di Grottazzolina, ha annunciato la programmazione 2024 di ‘AniMare il Borgo’, format ideato per valorizzare le bellezze del borgo di Grottazzolina con una serie fitta di appuntamenti che sono partiti a fine giugno e proseguiranno fino al 27 settembre. "Le iniziative sono variegate e si svolgono negli angoli più suggestivi del territorio – annuncia in una nota l’Amministrazione – dal centro storico, al ponte della vecchia ferrovia, ci sarà la novità del lavandeto di Passo Colle. Tante novità e alcune conferme. Fra le conferme ospiteremo gli spettacoli del ‘Festival Storie, che venerdì 27 settembre porterà a grotta il famoso attore Cesare Bocci, che nell’occasione presenterà uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla. Il 6 settembre lo spettacolo teatrale del gruppo Degrado Postmezzadrile dal titolo ‘Pierino e il lupo’ con Mirco Abbruzzetti e l’Ensemble Mélange d’âges. Vengono confermate iniziative consolidate come l’Alba musicale e Borghi aperti. Borghi aperti domenica 1 settembre alle 15,30, con l’apertura di palazzo Pupilli, un evento speciale dedicato ai ‘Piceni’ e alle tradizioni locali e poi alle 19 al Castello il particolare spettacolo teatrale comico di improvvisazione ‘Non si butta via niente’". Non vanno dimenticati: la rievocazione storica ‘I giorni di Azzolini’ (3-5 agosto); iniziative di ciclo cross anche in notturna, cene degustazioni in centro storico, iniziative culturali come le letture animate per bambini nell’antico castello o le serate di ‘Colto Medioevo’.

Alessio Carassai