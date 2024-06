Torna la zona pedonale tra via Simonetti e via Giordano Bruno

Da domani un tratto di via Gentili (compreso tra via Simonetti e via Giordano Bruno) sarà interdetto alla circolazione dei veicoli. Lo rende noto l’assessore alla Viabilità Marco Tombolini. "Il provvedimento, come consuetudine, è preso in accordo con i rappresentanti degli esercizi commerciali: riguarderà inizialmente i fine settimana di giugno (dal venerdì alla domenica) dalle ore 18,30 alle 2 del giorno successivo. A luglio e agosto l’iniziativa sarà in vigore tutti i giorni, sempre nella medesima fascia oraria".