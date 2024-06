Torna l’Happy Admo Day. In piazza per la solidarietà

A distanza di 5 anni, torna l’Happy Admo day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione al dono, condita con momenti di spettacolo, di sport, all’insegna della solidarietà. A promuoverla è la sezione Admo cittadina con una rete di associazioni di volontariato: Avis, Aido, Progetto Gaia, BlaBlaClown e Asd Skatenaty. L’appuntamento è per il 16 giugno (dalle 9 in poi) tra lungomare centro e Piazza Garibaldi e sarà l’occasione, per i donatori di midollo osseo, per celebrare un importante traguardo: il registro dell’Admo Marche è stato riconosciuto nel 2023 come primo in Italia e terzo a livello mondiale.

"E’ una graduatoria che valuta l’affidabilità dei registri – ha spiegato il presidente Admo locale, Renato Politi – e, quando avvengono casi che colpiscono l’emotività della gente, ci può essere un’impennata di iscrizioni e, magari, poi non c’è la disponibilità alla donazione quando necessario". E allora ecco qualche dato: 14 le sezioni Admo nelle Marche, 135 soci e oltre 100 volontari. Nel 2024 ci sono stati 500 iscritti (10mila dall’istituzione del registro regionale) e 12 donazioni di midollo osseo (120 dalla nascita dell’Admo Marche). "Ripartire dopo una lunga interruzione non è mai semplice – le parole del sindaco Massimiliano Ciarpella e dell’assessore Elisa Torresi – per cui il valore è molteplice. E c’è l’eccellente lavoro di squadra che ha abbracciato larga parte del volontariato cittadino".