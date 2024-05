Torneo open di Primavera. Sugli scudi Andrea Di Felice

Si sono concluse le finali del torneo open di Primavera del circolo tennis di Porto San Giorgio, che ha visto la partecipazione di 125 maschi e 25 femmine, provenienti da tutto il centro Italia e non solo. Torneo partecipato da tanti giovani di grandissime speranze con ben 40 di seconda categoria. Da menzionare il sangiorgese Andrea Di Felice che ha raggiunto i quarti di finale e perso un tie-break in maniera rocambolesca. Le finali hanno visto la vittoria di Leonardo Angeloni (circolo tennis Porto Recanati ) un under 18 di Fano contro Alberto Morolli ( Circolo Saronno) un lombardo che si allena all’Accademia di Galimberti, mentre nelle finali femminili hanno avuto la meglio l’ascolana Aurora Gibellieri e la chietina Ludovica d’ Attilio entrambe tesserate per il Circolo Tennis Porto Sangiorgio e protagoniste insieme a Giulia Di Concetto della squadra che ha vinto il campionato regionale di serie C e che a metà maggio dovrà giocare contro l’Umbria per la qualificazione al tabellone nazionale. Menzione d’onore a tutto lo staff organizzatore in particolare al direttore del torneo Nazzareno Vita al giudice arbitro Raffaele Rizza e al consigliere addetto al torneo Foscolo Luzi.