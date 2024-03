"Totale abbandono della colonia felina"

La signora Maria Rita Antonini ha sporto formale denuncia ai carabinieri conto il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua e il funzionario comunale del settore ambiente per il totale abbandono in cui versano i gatti della colonia felina regolarmente censita in via Fossacieca. La signora in questione rene nota la sua iniziativa con un post su Facebook: "Nel pomeriggio di ieri, 12 Marzo, alle ore 16,25 – scrive Maria Rita Antonini – mi sono recata nella caserma dei carabinieri in Porto San Giorgio ho sporto formale denuncia nei confronti del sindaco Valerio Vesprini, dell’assessore all’ambiente Fabio Senzacqua e nei confronti della responsabile dell’ufficio Ambiente per il completo abbandono in cui versano i gatti della colonia felina regolarmente censita in via Fossaceca dopo la rinuncia dell’allora referente. In data 27 novembre 2023 fu protocollata nel comune di Porto San Giorgio, la suddetta rinuncia e a tutt’oggi non c’è stato alcun interesse , da parte dei responsabili, nel garantire ai felini l’approvvigionamento del cibo ,né il controllo dello stato di salute e il loro benessere. I gatti stanno sopravvivendo grazie alle buone anime che per pietà lasciano loro del cibo. Non dobbiamo avere paura di denunciare il mal governo, è un nostro diritto e dovere segnalare alle autorità preposte l’abbandono degli animali da parte di chi è preposto a garantire l’attuazione della legge nazionale e regionale. Per un mondo migliore.

Non finisce qui, c’è anche un post scriptum: "Vorrei ricordare che nelle Oasi Feline, per legge, vanno ospitati solo gatti che non possono essere reintegrati nelle colonie per accertati problemi fisici, ovvero per i cuccioli non adottati. Articolo 14 ter legge Marche ’animali d’affezione’. A buon intenditor poche parole".

