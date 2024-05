Totem informativi e social network per promuovere il turismo

Comune e Ataf lanciano la campagna di social media marketing: responsabili del progetto saranno, per il Comune, l’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili; per l’associazione albergatori Ataf, il presidente, Gianluca Vecchi. Il pensiero di Marcattili: "Gli obiettivi della nostra campagna sono far conoscere Porto San Giorgio a un pubblico più ampio e invogliare i viaggiatori a visitare la nostra città. Attraverso i social media puntiamo ad una interazione strategica per coinvolgere una community appassionata alle nostre bellezze". Lo slogan è "Porto san Giorgio un mare di...": i totem in piazza Matteotti, viale Cavallotti e via Oberdan consentono a chi arriva di avere in maniera istantanea un accesso ai canali digitali per conoscere eventi ed opportunità.