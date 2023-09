Travolto dal treno a P. Sant'Elpidio, muore un 46enne

Un 46enne di San Benedetto del Tronto ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno intercity che stava transitando in direzione sud all’altezza di Porto Sant’Elpidio. La tragedia si è consumata l’altro ieri sera poco dopo le 21,30. Il treno, che non doveva fermare nella stazione locale, è stato bloccato quando il macchinista si è accorto dell’impatto ed ha subito pensato al peggio. Una lunga frenata e poi l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, i vigili del fuoco di Fermo e la polizia. I soccorritori hanno perlustrato la zona poco più a nord della stazione ferroviaria e hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo. Una decina di metri più in là è stata trovata una biciletta accartocciata sulla quale probabilmente viaggiava il 46enne. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per diverse in ambo le direzioni. Ora la palla passa alla Polfer, che sarà chiamata a ricostruire la dinamica della tragedia. L’ipotesi più accreditata e che l’uomo abbia voluto compiere un gesto estremo, anche se gli inquirenti non escludono a priori l’eventualità di un incidente fortuito dovuto ad una distrazione.

Fabio castori