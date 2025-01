Tributo a Fabrizio De Andrè. Va in scena ’Amico Fragile’

"Amico Fragile" è la denominazione scelta per pubblicizzare il concerto Tributo a Fabrizio de Andrè in programma alle ore 21,15 di venerdì 31 gennaio nel teatro comunale. L’evento è patrocinato dal comune ed è finalizzato alla raccolta di fondi a favore della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Ingresso ad offerta libera.

"Amico Fragile" è una canzone di Fabrizio De André tra le sue più intime e personali. La scrisse una sera in cui era stato invitato a un evento mondano dell’alta società; lui avrebbe voluto intavolare una discussione su temi di attualità, ma fu ignorato e sollecitato a cantare per intrattenere gli ospiti. Deluso e arrabbiato, si ubriacò e si ritirò in una rimessa, dove fino al mattino lavorò a questa canzone in cui racconta il suo malessere, le contraddizioni del mondo borghese e la fragilità dei rapporti umani.

Composta in parte ancora sotto effetto della sbornia, ‘Amico fragile’ è una ballata che ha un po’ la struttura di un libero ‘flusso di coscienza‘, con immagini e pensieri che si susseguono come in un sogno, scaturiti dalle impressioni della serata che aveva appena vissuto. De André esprime il suo sentirsi diverso dagli altri, un outsider che si trova a disagio in una società basata sulle apparenze, in cui non c’è spazio per la discussione o il pensiero critico, ma solo per un divertimento vuoto e autoreferenziale.

Ci sono anche passaggi di pungente ironia e sarcasmo, che De André usa per denunciare le convenzioni e il vuoto delle relazioni superficiali, i formalismi, la fredda cortesia.