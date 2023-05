Tutto pronto per il May Day Due giornate a tutto rock

Il 2 e 3 giugno, in centro storico, sarà di nuovo tempo di MayDay, festival di musiche indipendenti e arti giunto alla 12a edizione, insieme ad Up! Festival della Leggerezza, con un programma molto intenso, accattivante e di grande richiamo. Il 2 giugno, quattro i concerti in programma in Piazza Matteotti (ingresso 15 euro) dalle 21,30 in poi: apre il trio marchigiano Klaus’s Branch, con le sonorità punk rock, emo e hardcore; a seguire, Atarde, al secolo Leonardo Celsi, le cui canzoni sono figlie del miglior indie internazionale; subito dopo, Angelica, cantautrice monzese che ha aperto il tour italiano di Miles Jane, che ha al suo attivo un trittico e un album di inediti. "Questo festival – la puntualizzazione di Giuseppe Rizzo (GamLab) – si è affermato come uno dei più importanti nel settore indie, invitando artisti molto prima che diventino mainstream. Quest’anno, puntiamo su Atarde e Angelica".

Star della serata, Mobrici che, dopo il sold out delle date di Roma e Milano, il 2 giugno arriva al MayDay per la prima data estiva de ‘Gli anni di Cristo tour’. La serata del 3 giugno è dedicata a ‘Sequenze e Frequenze’, all’elettronica pop a cura del Museo del Sinth marchigiano: al cortile del Cunicchio (ore 2) aperitivo parlato e suonato su ‘L’epopea dell’elettronica marchigiana’ con Silvia Veroli, Paolo Brasaglia e Agostino Maria Ticino. A seguire, Macchine Nostre AV live set (5 euro) e, dalle 23, in piazza Gramsci il dj set hipop con Jacopo Galletta, Ecry, Jann (ingresso libero).

Il MayDay – Up! è realizzato con Comune e Amat e "vuole essere un inno alla leggerezza come capacità di utilizzare il tempo come ésprit de finesse. Spero che tutti partecipino a queste due giornate, visto che il bel programma che è stato predisposto" il commento dell’assessore alla cultura, Michela Romagnoli che ha presentato l’evento insieme a Monia Bassetti (Amat): "Rinnoviamo anche quest’anno la collaborazione con il Comune. Ma il MayDay avrà una ghiotta appendice il 26 agosto con i King Hannah, gruppo di Liverpool in tour in Italia per sole tre date, una delle quali è la nostra". Sarà proposta anche una installazione fotografica a cura di Noris Cocci e Otzio e ci saranno food truck. Inoltre e, il 2 giugno, (ore 16) i ragazzi del Centro Diurno ‘La Serra’ si esibiranno nel concerto ‘Una Favola’. Saranno a cura di Lagrù, spettacoli, animazione, clownerie, teatro di strada per adulti e bambini e laboratori di Up! Festival della Leggerezza, proposti il 2 e 3 giugno, dalle 16 alle 18,30: "Grazie all’amministrazione per aver unito queste due iniziative – le parole di Lorenzo Palmieri (Lagrù) – e alla Contrada Santa Maria che ospiterà i laboratori". Per i concerti del MayDay: Amat Vivaticket gamlabsantelpidioamare (Fb), mayday_festival_gamlab (Ig).