Ufficiale, le elezioni slittano a giugno 2026

Adesso è ufficiale, le elezioni amministrative per il sindaco che sarà dopo l’era Calcinaro si terranno nel 2026 e non nel 2025 come inizialmente previsto. Il rinvio, già annunciato dallo stesso sindaco lo scorso febbraio, è legato al voto del settembre 2020 che si era tenuto in piena emergenza Covid, ieri la comunicazione a tutte le Prefetture coinvolte per chiarire le modalità di azione per i prossimi mesi. Un rinvio che aveva rallegrato il sindaco che avrebbe voluto candidarsi per un terzo mandato che però è stato escluso per i comuni più grandi. Ulteriori mesi utili a portare a termine alcuni grandi cantieri ma anche per chiarire la situazione politica per ora ancora in discussione, sul tavolo per le prossime candidature ci sono alcuni nomi dell’attuale giunta, da Alberto Maria Scarfini a Mauro Torresi, ancora da valutare la partita che si intende giocare in casa centro sinistra dove circola invece il nome del presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti. Per adesso la campagna elettorale può attendere, si va avanti per un altro anno e poi si vedrà.