Ultima serata con ’Jazz al castello’ versione invernale

Ultimo appuntamento della rassegna Jazz al Castello Winter, alle 21,30 di domani nel teatro comunale. È organizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con Cantiere Eventi: "Come direttore artistico – riferisce Michele Sperandio – siamo davvero molto soddisfatti della risposta del pubblico per quella che è stata la prima stagione invernale di Jazz al Castello, da dodici anni appuntamento musicale estivo della città. Tra gli ospiti in cartellone ci sono stati artisti internazionali: abbiamo ascoltato anche dischi votati tra i migliori dell’anno: devo dire che tutti ci hanno fatto i complimenti per il teatro, fantastico, e sono rimasti molto colpiti per la presenza di un pubblico nutrito e appassionato. Sono convinto che questo sia il modo migliore di valorizzare la città e la cultura stessa e ci tengo a ringraziare l’assessore Carlotta Lanciotti e l’Amministrazione comunale per la rinnovata fiducia nel lavoro di Cantiere eventi".

Il 14 aprile, dunque, chiusura di stagione con il concerto del quartetto del chitarrista Giuseppe Cistola, composto da Simone Maggio al pianoforte, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Michele Sperandio alla batteria, che ospiterà il sassofonista statunitense Michael Rosen e presenterà in anteprima i nuovi brani originali composti proprio da Cistola.