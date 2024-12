Un corso di cucina alla comunità La Speranza

La consegna degli attestati di partecipazione al laboratorio di cucina ai ragazzi della comunità La Speranza, Ama Aquilone, a Bivio Cascinare, è stata una occasione per fare festa, per un focus sull’attività della comunità e per rimarcare le collaborazioni costruite con associazioni del terzo settore a supporto del percorso di reinserimento degli ospiti. Su 27 posti disponibili, la comunità attualmente ne ospita 22, utenti tra i 22 e i 60 anni che stanno facendo un percorso di disuassefazione alle sostanze stupefacenti (la durata standard è di 12 -18 mesi, a volte fino a 24 mesi). Vi operano psicologo, medico, psichiatra. Oltre al laboratorio di cucina, tenuto da Gianluca Perazzoli, Maurizio Vagnoni e Ivan Gallo, "promuoviamo corsi di formazione, aggiornamento, di conseguimento della patente o del diploma" spiegano dalla comunità, presenti la presidente della cooperativa Ama Aquilone, Maria Paola Modestini; la direttrice de La Speranza, Isabella Sandroni; l’assistente sociale Roberta Roccato (Sert Macerata e Civitanova). I corsi per igiene e sanificazione, Hccp e sicurezza che vengono proposti a tutti; altri, più specialistici (cucina o per assistente di equitazione terapeutica) sono frequentati da ragazzi più avanti nel percorso riabilitativo o che hanno già prospettive per il futuro.

In una comunità che si apre al territorio, ci sono i progetti con enti del terzo settore "presenti alla nostra festa per sostanziare il loro sostegno alla Comunità". C’era Legambiente "e con Luigino Quarchioni stiamo valutando i progetti per la cura del verde"; con la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, presente Francesco Brugnoni "ci dovrebbero dare un locale alla Casa del Volontariato, da destinare alla ricerca di lavoro per tossicodipendenti. Contiamo di partire nel 2025"; la Lilt (rappresentata da Federico Costantini) "regala ai nostri ospiti degli screening preventivi gratuiti"; Manfredo Longi dell’Associazione Santa Croce e Sandro Birilli, presidente dell’Avis elpidiense "hanno riabbracciato alcuni ragazzi che negli ultimi anni hanno partecipato a tante iniziative progettuali comuni".

Presente anche Loris Ramini per Volere Volare "a cui diamo una mano per la logistica della colonia estiva sangiorgese, per ragazzi disabili dei centri socio educativi. La società di calcio di Casette, infine, ha regalato ai ragazzi un giubbotto invernale che stanno usando tutti i giorni, durante le varie attività".

Marisa Colibazzi