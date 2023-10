Una corsa per l’integrazione: con l’Isc di Falerone 250 alunni e un premio a tre ragazzi disabili

di Alessio Carassai

Quando lo sport supera i suoi confini ed essi si trasformano in uno strumento di coinvolgimento sociale, nascono iniziative che suscitano subito un plauso unanime. Sabato al ‘Parco della Pace’ di Servigliano si è tenuta la corsa campestre all’interno del progetto ‘Corriamo insieme verso l’integrazione’, manifestazione alla sua prima edizione visto che ai blocchi di partenza si sono schiarenti anche tre atleti speciali, con difficoltà motorie e fisiche. Alla manifestazione fortemente voluta dalla dirigente scolastica dell’Iis Isc Falerone Simona Flammini e dal vice Loriano De Minicis, coordinati dai docenti di scienze motorie Gianluca Viozzi e Daniele Piattoni, con la collaborazione della locale Polisportiva Servigliano, hanno preso parte circa 250 alunni dell’Isc di Falerone.

Alla cerimonia erano presenti anche i sindaci Marco Rotoni (Servigliano), Giuseppe Forti (Monte Vidon Corrado), Mauro Ferranti (Montappone) e l’assessore Maria Teresa Quintozzi (Falerone), che al termine della mattinata hanno premiato i ragazzi. Per gli alunni della prima media la vittoria è andata a Tatiana Valeri del plesso di Montappone e Diego Tisi del plesso (Servigliano); per la seconda media al primo posto Margherita De Paolis (Servigliano) e Alessandro Cutini Calisti (Falerone); per la terza media Beatrice Sutherland (Servigliano) e Lorenzo Ciaffaoni (Falerone). Insieme a loro ci sono stati tre premi speciali: Emma Vitturini (Servigliano); Ivan Raj (Montappone) e Ilian Cancellieri (Montappone) che con grande spirito anche per completare il percorso di studi, hanno voluto partecipare insieme ai loro compagni portando a termine tutto il percorso.