Una giornata per piccoli e adulti dedicata ai giochi da tavolo

Una giornata da vivere tutti insieme e divertirsi avvicinandosi a quell’esperienza da sempre molto coinvolgente rappresentata dai giochi da tavolo. Si tratta di un’altra iniziativa rivolta ai più giovani da parte della Biblioteca di Torre San Patrizio che ha organizzato per il prossimo 25 novembre il Games Day. Una iniziativa che nasce all’interno dell’International Games Month Italia grande protagonista proprio del mese di Novembre. Proprio Torre San Patrizio ha abbracciato questa iniziativa ha abbracciato, condividendo l’iniziativa anche con il Comune di Torre San Patrizio, questa idea proprio per lunedì pomeriggio dalle 16,30 in poi con le bibliotecarie che aiuteranno i ragazzi a riscoprire la bellezza e il piacere del gioco da tavolo. L’obiettivo ben chiaro è quello di stringere i legami delle comunità grazie al valore educativo, ricreativo e sociale di tutti i tipi di giochi, declinata in Italia come Italian Games Month.

Proprio ai più piccoli, con fascia d’età compresa dai 6 agli 11 anni, è dedicata questa giornata con la volontà di far capire l’importanza della condivisione dei momenti di gioco, tutti insieme seduti seduti su un tavolo magari senza ricorrere per forza a quelle tecnologie o a quei giochi tecnologici che sconvolgono anche il livello emozionale e cognitivo dei ragazzi. Tutto questo soprattutto in riferimento alla fascia d’età cui è dedicata questa giornata internazionale che viene declinata in svariati modi lungo tutto lo stivale ma sempre ma con l’obiettivo di riscoprire varie modalità di gioco.

Roberto Cruciani