Una serra di marijuana in casa: 23enne nei guai

Erano andati per eseguire una misura detentiva domiciliare nei confronti del padre 60enne e invece hanno scoperto una catena produttiva di marijuana gestita dal figlio. L’operazione è stata messa a segno dai poliziotti della squadra mobile di Fermo che, su segnalazione degli agenti della squadra volanti, ha rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente e tratto in arresto un fermano di 23 anni. Tutto è iniziato quando gli uomini della squadra mobile hanno dato esecuzione alla misura alternativa della detenzione domiciliare a carico di 60enne fermano. Quest’ultimo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione dai poliziotti della squadra volanti. Gli agenti e il detenuto, giunti nei pressi dell’immobile, hanno provato a suonare il campanello per farsi aprire dal figlio convivente, ma, pensando che all’interno non vi fosse nessuno, viste le evidenti condizioni precarie di salute del detenuto, hanno deciso di accompagnarlo all’interno. Aperta la porta, i poliziotti sono stati raggiunti da un forte odore di marijuana e hanno notato che, nel corridoio, vi erano numerose piante in essiccazione. Il detenuto, sorpreso anch’esso, è stato fatto accomodare in attesa dell’arrivo degli uomini della squadra mobile che, giunti sul posto, hanno fatto scattare una perquisizione. Il figlio del detenuto è stato sorpreso in una camera da letto insieme a diverse quantità di stupefacente. Nella circostanza, in una stanza sono stati rinvenuti 491 grammi di marijuana, una piccola quantità di hashish, un machete, un coltello e un bilancino digitale di precisione. Nella sala da pranzo sono stati trovati altri 187 grammi di marijuana, altri 5 grammi di hashish e un coltello con chiusura manuale di lunghezza totale di 19 cm. In una cameretta, invece, 75 grammi di marjuana riposta su una sedia, 256 grammi di marijuana sottovuoto e 33 grammi di hashish. I poliziotti hanno poi scoperto, in un terreno vicino, una vera e propria serra in cui si c’era le rimanenze di arbusti e alcuni rami appena recisi. Alla fine, in totale, sequestrati 40 grammi di hashish e più di un chilo di marijuana. Per il giovane è scattato l’arresto, convalidato dal gip.

Fabio Castori