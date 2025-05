Un’altra auto va a fuoco. Le fiamme lambiscono palazzina in piena notte

Notte di paura a Porto Sant’Elpidio per un’auto parcheggiata andata a fuoco, le cui fiamme hanno lambito una palazzina vicina provocando danni, ma fortunatamente nessun ferito. Erano da poco passate le 3,30 di ieri notte quando un residente ha notato i bagliori del rogo e ha lanciato l’allarme. Sul posto, precisamente in zona San Filippo, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo. Quando sono giunti i pompieri le fiamme avevano ormai avvolto la vettura e stavano attaccando il vicino edificio. I vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio con due autobotti e due equipaggi, hanno avuto non poco da fare per domare l’incendio. Per l’auto non c’è stato nulla da fare: è stata completamente divorata dal rogo (nella foto). La squadra dei vigili del fuoco si è concentrata soprattutto sulle fiamme che si sono propagate nella vicina palazzina, provocando danni agli infissi e agli intonaci. Alla fine gli uomini del 115 sono riusciti a domare l’incendio e a mettere la zona in sicurezza l’area dell’intervento. Fortunatamente, come detto, non sono stati registrati feriti o intossicati. Sul luogo del rogo anche una pattuglia della squadra volante della polizia di Fermo. Ora sono in corso gli accertamenti per risalire alla natura del rogo e, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

f.c.