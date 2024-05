Vele di San Ruffino col vento in poppa

Le condizioni meteo sicuramente hanno influito positivamente, la 15esima edizione della regata ‘Le Vele di San Ruffino’, che si è tenuta nel fine settimana nelle suggestive acque del lago all’ombra dei Sibillini coglie nel segno e si conferma un volano di promozione per l’area montana. "Tutto è andato per il meglio e questa è già una grande soddisfazione – racconta Stefano Castori, ideatore della manifestazione – due bellissime giornate di sole e il vento hanno garantito regate spettacolari. A San Ruffino c’è stata una costante presenza di visitatori che hanno approfittato per godersi le escursione nei borghi e intorno al lago. Da due anni abbiamo allestito a bordo lago un motorhome per degustazioni di prodotti tipici locali, una vera chicca apprezzata dagli ospiti. Le Vele di San Ruffino rappresenta un appuntamento che ormai è apprezzato da sportivi e famiglie, tutte le strutture ricettive del territorio sono al completo, qui si imparano a conoscere prodotti di alta qualità a metro zero. Siamo soddisfatti e pronti a lavorare per la prossima edizione". Domenica pomeriggio c’è stata la premiazione dei regatanti. Nella classe Optimist premiati: Alfredo Claretti al primo posto, seguito da Riccardo Vittori e Giulia Fortuna. Nella classe Ilca 6 al primo posto si piazza Pietro Fucelli, sul podio anche Msasimiliano Travaglini e Tommaso Fiorimanti. Nella categoria Ilca 4 al primo posto Matilde Fratini, seconda Matilde Tintinelli. In base al regolamento del Trofeo le imbarcazioni erano abbinate ai comuni partecipanti: Amandola (detentrice del trofeo), Monte San Martino, Montefalcone Appennino, Smerillo e Santa Vittoria in Matenano che invece ha conquistato la vittoria per la prima volta.

"Le Vele di San Ruffino sono prima di tutto un grande volano di promozione del territorio siamo felici di farne parte – commenta Fabrizio Vergari, sindaco di Santa Vittoria – però vincere è sempre bello". Sempre domenica si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso ‘Eccellenza della Zona Montana’, dedicata alle attività ricettive del territorio indetto dalla Cna di Fermo, Camera di Commercio Marche e Unico Confidi. A consegnare il riconoscimento sono stati il Direttore generale Cna Fermo Andrea Caranfa e il presidente Cna area montana Giuseppe Paciotti. Sono state premiate le attività: ‘Borgofortino Ospitalità’ di Sergio Corridoni e Michela Gionni di Montefortino; ‘Sibilroom - Rooms & Wellness’ di Elisa Morelli di Amandola.

Alessio Carassai