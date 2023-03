Verità e giustizia Lezione con Giostra

Il rapporto tra verità e giustizia sarà l’oggetto dell’incontro con il professor Glauco Giostra, ordinario di procedura penale all’università La Sapienza di Roma, in programma domani alle 15,30 all’auditorium San Filippo di Fermo. L’incontro è stato organizzato dalla Camera penale di Fermo, presieduta dall’avvocato Andrea Albanesi e dall’Ordine degli avvocati del Foro di Fermo, di cui è presidente l’avvocato Fabiana Screpante, con il patrocinio del Comune, nel giorno in cui si celebra la giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. L’iniziativa vedrà il tema spiegato e sviluppato dal noto e illustre docente fermano, al quale il sindaco, Paolo Calcinaro, porgerà i ringraziamenti a nome della cittadinanza per la sempre preziosa opera di studio e al fondamentale contributo dato alla scienza del diritto. Il professor Giostra vanta un curriculum prestigioso e di tutto rispetto: dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1998 è stato preside della facoltà di giurisprudenza dell’università di Macerata, membro della Commissione ministeriale per il nuovo codice di procedura penale dal 1987 al 1991. È stato nominato componente della Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale. Nel 2010 è stato eletto dal Parlamento membro del Consiglio superiore della magistratura, nel 2013 è stato nominato presidente della Commissione di studio per elaborare, proposte di intervento in tema di ordinamento penitenziario.