Violento frontale, donna incinta portata al Murri

Violento frontale sulla provinciale Vallemarina di Monte Vidon Corrado, una donna incinta trasferita per accertamenti al Murri. L’incidente ieri intorno alle 14, la dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Montegiorgio, intervenuti a controllare il traffico che ha subito dei rallentamenti e per ricostruire la dinamica dello scontro. L’impatto fra una Golf e una Volvo è avvenuto frontalmente non è da escludere anche la possibilità che l’asfalto reso viscido dalla pioggia abbia influito, le due auto hanno riportato danni ingenti. Alla guida dei mezzi due donne di mezza età entrambe residenti in zona. Gli automobilisti di passaggio si sono subito fermati ed hanno chiesto aiuto, sul posto i sanitari delle 118 i volontari della Misericordia di Montegiorgio e della Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano oltre ai vigili del fuoco che hanno messo i sicurezza i mezzi.

a.c.