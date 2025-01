Violino in strada e incontro a teatro

"La coinvolgente performance del violinista Valentino Alessandrini in piazza Matteotti ha visto la partecipazione di centinaia di spettatori". Per l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti "l’anno è partito con il piede giusto. Il programma continua con un’altra settimana ricca di interessanti iniziative". Oggi al teatro comunale, l’ex giudice Gherardo Colombo interverrà sul tema "Anche per giocare servono le regole, educare alla legalità" (ore 21,30, ingresso libero). Sempre la sera, dalle 21,30, intrattenimento con "Superkaraoke" in via Oberdan condotto da Oriano the voice e con la presenza di Alessandrino dj, Robbie Vee e M&M’s karaoke experience. Domenica (ore 17, teatro comunale) ingresso gratuito per il concerto dei Lazzari Felici dal titolo Napulecantanno, tributo alla musica napoletana di ieri e di oggi: sarà anche l’occasione per raccogliere fondi da destinare ad iniziative benefiche.