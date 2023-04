’Vivai Nicole’ realizza un parco al ruzzodromo e lo dona alla città

Creare un parco, e donarlo alla città come gesto concreto di impegno in tema di biodiversità e riduzione dell’impatto ambientale, affinché rimanga nel tempo e, idealmente, venga consegnato alle generazioni future: si basa su questi concetti la proposta che Nicole Fulgoni e Denis Del Gatto, titolari di Vivai Nicole (di Sant’Elpidio a Mare) hanno fatto al Comune di Fermo in concomitanza con il TedX, evento di cui l’azienda di giardinaggio è sponsor tecnico da tre anni. "L’area che abbiamo individuato, di concerto con il Comune, è una porzione di circa 10mila mq di terreno, nel parco nei pressi del ruzzodromo, in località Girola. Qui, dopo la stagione estiva e, dunque nel periodo più propizio – spiegano i titolari –, inizieremo la piantumazione delle essenze. Procederemo per stralci, di anno in anno, per completare il progetto nell’arco di cinque anni".

Nella scelta delle essenze, Vivai Nicole ha deciso di privilegiare quelle autoctone e le piante nettarifere "perché aiutano gli insetti impollinatori. Pensiamo a questo parco come un’area naturale che sia considerata un manifesto al valore della biodiversità. Ci piace l’idea di realizzare sentieri e piazzole in cui i visitatori potranno fermarsi e godere del piacere e della suggestione creati dalla natura e dai suoi colori". Un progetto ambizioso che Vivai Nicole intende estendere anche ai Comuni limitrofi per creare ulteriori aree verdi. Tutto parte dal sostegno che l’azienda offre al TedX, "una iniziativa che ci affascina per l’originalità del progetto, per la volontà di promuovere spazi di libero confronto in cui ascoltare e dibattere intorno a idee audaci e innovative – spiegano Fulgoni e Del Gatto – tanto che quest’anno, abbiamo voluto coinvolgere le scuole, offrendo l’ingresso all’evento a una delegazione di studenti del liceo ‘Preziotti Licini’".

Marisa Colibazzi