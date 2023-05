Fermo: regolamento di conti a Lido Tre Archi, accoltellato 30enne

Fermo, 1 maggio 2023 - Ancora un fatto di sangue a Lido Tre Archi dove un uomo, di cui al momento non si conosce ancora il nome, ha accoltellato al torace un 30enne magrebino del posto. Sul drammatico episodio, che si è consumato nel pomeriggio intorno alle 18 nel comparto R1 di via Mattarella, indagano i carabinieri della Compagnia di Fermo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, che vista la dinamica dell’aggressione, hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza del ferito all’ospedale “Torrette” di Ancona.

Qui i medici gli hanno riscontrato una ferita da arma da taglio al petto che, solo per fortuna, non ha leso organi vitali. Il 30enne nordafricano è stato comunque ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione all’origine dell’aggressione ci sarebbe un regolamento di conti legato al controllo del mercato della droga lungo la costa. La vittima, al momento non è stata in grado di fornire le generalità di colui che l’ha accoltellato, ma i carabinieri, che hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, stanno seguendo insistentemente la pista che conduce alla microcriminalità locale di etnia nordafricana. Ancora una volta il popoloso quartiere fermano si dimostra una sorta di polveriera pronta ad esplodere al minimo episodio.