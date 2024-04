Al Ferrara Summer Festival arriva Benson Boone: ecco quando

Ferrara, 29 aprile 2024 – Il Ferrara Summer Festival aprirà la quinta edizione con il fenomeno pop rock del momento Benson Boone, sul palco il prossimo 20 giugno.

Ventun anni, ragazzo di indiscusso fascino, polistrumentista, svaria agilmente tra pianoforte, chitarra e batteria; un’artista che conta 60 milioni di streaming mensili su Spotify e 16 milioni di follower sui propri canali social.

La sua “Beautiful things” ha raggiunto numeri da capogiro, scalando tutte le classifiche mondiali e posizionandosi in vetta alla classifica Globale di Spotify: Benson Boone è l’hit maker mondiale dei nostri giorni.

Il suo primo album di inediti, "Fireworks & Rollerblades", è uscito lo scorso 5 aprile e dispensa singoli da record come “Slow It Down”, “Cry” e “In The Stars”.

Giovanissimo cantante statunitense, Benson James Boone guadagna popolarità grazie ai suoi contenuti pubblicati su TikTok. Nel 2021 supera le selezioni per American Idol, ma abbandona questo percorso per intraprenderne uno tutto suo; l’artista viene infatti scoperto da Dan Reynolds, la superstar leader degli Imagine Dragons, firma con Night Street, etichetta satellite della Warner Records e la sua musica inizia a generare miliardi di stream globali e a raccogliere critiche molto positive da parte di tutti i media musicali.