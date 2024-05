A Casa Romei solisti tra Romanticismo e Novecento

Oggi doppio appuntamento con la musica. Al Museo di Casa Romei alle 15 cinque solisti (Sara Pini Ugolini, Maristella Ragnedda, Jacopo Salieri, Sabrina Valea, Danny Vommaro) si alterneranno in un programma che va dal primo romanticismo della Sonata in la maggiore di Schubert per pianoforte, fino al Novecento storico con la Suite per viola sola di Max Reger, e, attraversando l’Oceano, con lo Studio n. 11 per chitarra di Villa Lobos e i Three Preludes per pianoforte di George Gershwin, per concludersi con la celeberrima Ciaccona per violino solo di Johann Sebastian Bach. Alle 17 i protagonisti saranno Giulia Bega e Mattia Castaldini al clarinetto, Andrea Carenza al violoncello, Olga Mykulyak e Jacopo Sciagrà al violino, accompagnati al pianoforte dal M° Luigi Moscatello, con i concerti di Spohr per clarinetto e di Elgar per violoncello. Nella sala della Pinacoteca Nazionale a Palazzo dei Diamanti invece, con inizio alle 16, gran finale della rassegna Fe’ Antica 2024, con un programma che spazia da Monteverdi e Barbara Strozzi a Bach.