A causa del maltempo di domani ’Accendi il Natale’ anticipa a oggi

COPPARO

A fronte del maltempo previsto per domani, a Copparo è anticipato ad oggi l’evento "Accendiamo il Natale", grazie all’impegno di tutti gli organizzatori: Comune, commercianti, Comart, Pro Loco Copparo e Studio Borsetti Eventi. Il momento clou sarà l’accensione, alle 17, dell’albero e della grande stella nei giardini di piazza della Libertà. La cerimonia sarà accompagnata dallo spettacolo musicale "The Big Violinist": una maestosa e scenografica dama con la sua grande gonna illuminata suonerà il violino dal vivo da oltre quattro metri di altezza, coinvolgendo il pubblico in un suggestivo viaggio all’insegna della musica, dell’eleganza e della magia. Inoltre, sin dal mattino sarà aperta la pista del ghiaccio: si potrà pattinare dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 22.30. Nel pomeriggio una sorpresa sarà riservata ai più piccoli: chi sarà già in pista alle 16 riceverà in regalo un’altra ora e potrà continuare a pattinare gratuitamente fino alle 17. I commercianti saranno protagonisti di #iocomproacopparo: nelle attività aderenti saranno distribuite ai clienti delle Shopper Bag a tema, a cura di Noi Imprenditrici Copparo. Dalle 15 in piazza Libertà c’è "Aspettando Natale... a Casa di Babbo": i bimbi potranno portare le loro letterine e fare la foto con Babbo Natale sulla sua slitta. Non mancheranno cioccolata calda e vin brulè i Mercatini Creativando e lo stand di Croce Rossa. Anche ad Ambrogio, Pro Loco ha programmato per oggi alle 17 l’accensione dell’albero.