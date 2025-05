A Codifiume successo per le Olimpiadi

La forza dello sport, la forza di una comunità, quella di Santa Maria Codifiume, che ha ospitato la quarantesima edizione delle Olimpiadi dei ragazzi, mettendo in campo 230 volontari per tre giorni di gare. "Le miniolimpiadi sono sport, e condivisione: di tempo, di obiettivi, di impegno – è il commento del sindaco di Argenta, Andrea Baldini – I risultati vengono in secondo piano, anzi, i risultati sono i mesi di allenamenti che precedono la manifestazione, le nostre squadre agguerrite, i sorrisi dei volontari e degli atleti, ma anche le lacrime se capitano, le tantissime bandiere che alziamo in questi giorni e questa lunga storia che è arrivata a compiere 40 anni". E’ stata una bellissima manifestazione che ha visto gareggiare e divertirsi oltre 1500 giovani atleti. "I complimenti vanno a chi organizza e a tutte le persone che fanno parte dei tanti Comitati Olimpici Locali – interviene l’assessore portuense Gian Luca Roma –, che durante tutto l’anno lavorano duramente con i nostri ragazzi, cercando di trasmettere amicizia, passione, lealtà e sano spirito sportivo. Osservare questa grande ’macchina’ da dietro le quinte fa capire la mole di lavoro da mettere in campo per far sì che siano tre giornate speciali, meticolosamente organizzate grazie ai tantissimi e instancabili volontari".