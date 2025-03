A Cona in treno assieme a Unife: "Un progetto per inquinare meno. E per incentivare gli studenti"

Al via il progetto di incentivazione per gli studenti Unife che scelgono il treno per raggiungere Cona. Da lunedì l’iniziativa di Unife, Comune e AMI per incentivare la mobilità sostenibile riparte con la campagna “TrainToCona”, l’iniziativa di incentivazione che premia chi studia a Cona e sceglie il treno e la sostenibilità per i propri spostamenti.

TrainToCona è dedicato alle studentesse e agli studenti iscritti a Unife che si recano al Polo Didattico di Cona per frequentare le lezioni del secondo semestre dell’anno accademico 2024/25.

L’utilizzo del treno Ferrara-Cona Ospedale sarà tracciato tramite l’app Play&Go. Ogni 10 tratte percorse verrà corrisposta una premialità in servizi di micromobilità che corrisponde ad un valore di oltre il 50% dell’abbonamento mensile ai mezzi pubblici, acquistato con l’agevolazione studente.

Oltre ad alleggerire le spese per gli spostamenti da parte degli studenti, il progetto vuole essere un incentivo verso una mobilità sostenibile che consenta di ridurre l’inquinamento ambientale, il traffico cittadino su direttrici strategiche e la pressione su tratte utilizzate intensamente. "In questa iniziativa trovano sintesi alcuni degli obiettivi consolidati del nostro Ateneo, in primis, l’attenzione alle necessità e al benessere della nostra comunità studentesca, ma anche quella verso la sostenibilità e per uno sviluppo di Unife in armonia con le realtà del territorio", dichiara il dottor Marco Pisano, dg dell’Ateneo. "Questo progetto rappresenta un passo verso la promozione della mobilità sostenibile del nostro territorio – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman –. Un piano importante e ambizioso, che non andrà solamente ad alleviare le spese degli studenti ma anche a ridurre l’inquinamento".