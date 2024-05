A Palazzo Diamanti. Escher fino a mezzanotte

In occasione della Notte europea dei musei, oggi apertura serale di alcuni dei più importanti musei della città. Il Museo di Casa Romei, visitabile dalle 19:30 alle 22:30 al costo di 1 euro (alle 17 si terrà la conferenza “Un caso di studio: i Camerini di Casa Romei”), il Museo Archeologico Nazionale, con visite dalle 17 alle 20, e la Pinacoteca Nazionale di Palazzo Diamanti per visitare la mostra di Escher fino a mezzanotte. In occasione della mostra Escher, nell’aula didattica del Palazzo, oggi dalle 16 alle 19, secondo appuntamento di LooOp, il progetto per adulti, ragazzi e bambini per costruire una città con i Lego®.