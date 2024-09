A prova di sisma, lavori alle scuole elementari e medie

Aperto il cantiere per la ristrutturazione della scuola primaria e secondaria di Santa Maria Codifiume, scuola Eleonora Gamberoni, in via Giacomo Leopardi 2. I lavori hanno l’obiettivo di ridurre il rischio sismico del fabbricato andando ad agire in maniera mirata sulle parti strutturali. Nello specifico il comune sta intervenendo sul consolidamento degli elementi strutturali esistenti, come pilastri e setti interni in cemento armato, e sul miglioramento strutturale mediante l’inserimento di nuovi elementi atti a garantire la riduzione del rischio sismico, come travature esterne e setti esterni palificati con la funzione di contrafforte. Altro intervento importante il rifacimento delle impermeabilizzazioni dei terrazzini con nuove guaine, in modo da eliminare il rischio infiltrazioni. I lavori sono stati programmati in modo tale da concludersi entro l’inizio del nuovo anno scolastico.