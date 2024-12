A Torrespada lo spettacolo di Gianni Albert

Domani Gianni Albert (nella foto con Francesca Guidetti), cantante ferrarese dalla lunga carriera, sarà ad esibirsi nella cornice rinnovata della Casa di Campagna a Torrespada, festeggiando lì e con il microfono in mano i suoi 81 anni, dei quali ben 64 dedicati alla musica vivendo alti momenti indimenticabili. Sarà una cena con spettacolo, dalle 20, che sancisce anche un nuovo rilancio del locale da parte dei neoproprietari Guidetti, che stanno rivalorizzando tutta la zona. "Sarà una serata con pezzi classici di Frank Sinatra, Ray Charles, Armstrong – dice Gianni Albert – unitamente a brani anche in francese, variando molto e arrivando anche a Billy Joel e un repertorio che va dal jazz al swing e blues, dai brani più conosciuti a chicche per intenditori".

Ad accompagnarlo ci sarà la sua band, formata dai musicisti bolognesi Marco Ballanti alla chitarra, Renzo Corti al contrabbasso che ha suonato anche con Vasco, Andrea Scorzoni al sax che arrivò 2° al Festival del Jazz in Umbria, Alessandro Todeschini che ha suonato con Paolo Conte, Marco Giolli alla batteria, figlio d’arte che ha accompagnato Achille Togliani, e Paolo Raffaele al violino. Artista dal passato importante. "Tutto è cominciato a Bologna, quando a 17 anni iniziai andando a scuola dal maestro Neri e, insieme a me c’erano anche Carmen Milani, Mingardi, Morandi – racconta –. Tra le cose più importanti, ho lavorato in Rai con Michele Cucuzza a ‘La vita in diretta’ e, quando abitavo a Montecarlo, ho cantato anche per Stefania e Carolina di Monaco. Per me la musica è vita, è amore che parte dal cuore". Una vita con il microfono in mano e collaborazioni anche con Tony Renis e Fred Bongusto, accompagnandolo musicalmente per diversi mesi quando venne alla ex Taverna a Ferrara, diventando amici, come con Gino Paoli e Rocky Roberts.

"Come nuova gestione è la prima festa con musica dal vivo che facciamo nel salone, un fienile completamente ristrutturato – dice Francesca Guidetti –, con questi eventi vogliamo rilanciare la zona di Torrespada riportando anche quelle che erano le antiche tradizioni, come abbiamo fatto con San Gaetano, ripristinando la festa del patrono e attirando molte persone". Una serata dunque tutta da assaporare, a tavola e con i piatti della Casa di Campagna, e da gustare con la musica di un artista che ha girato il mondo con le sue tournée.

Laura Guerra