Abbandono di rifiuti, entrano in azione i volontari di Bulldozer

Ancora sversamenti di rifiuti tra Ostellato e il Comune di Fiscaglia, in via Migliarino. Sono venuti alla luce dall’intervento di bonifica dei volontari di Bulldozer Ferrara, impegnati nel contrasto agli sversamenti seriali e selvaggi. Si tratta di rifiuti scaricati in grandi quantità da furgoni di passaggio, diventata ormai una triste, ma gravissima consuetudine senza che autorità e amministrazione comunali prendano provvedimenti, per contrastare questo costante malcostume.

I volontari hanno raccolto e differenziato 30 sacchi di rifiuti indifferenziati, 2 sacchi plastica e lattine, 1 sacco di vetro. Inoltre un frigorifero, una scrivania, un condizionatore, due materassi e reti, un quintale di inerti, 60 chilogrammi di ingombranti vari. Tutto segnalato a Clara per il successivo trasporto.

Il Comune di Fiscaglia non intende restare con le mani in mano: "Abbiamo già sanzionato diversi trasgressori – ricorda il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi - Occorre comunque trovare altra collocazione per il recupero degli abbandonati, perché così facendo ha innescato solo altri abbandoni".