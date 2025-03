Addio a Malucelli. Ingegnere e uomo di sport

Si è spento pochi giorni fa, a 75 anni e dopo una lunga malattia, Daniele Malucelli (nella foto), professionista conosciuto e stimato, sia in ambito professionale che sportivo, le grandi passioni della sua vita, ovviamente assieme a quella per la famiglia, che gli è stata vicina fino all’ultimo.

Ingegnere dicevamo, che si è occupato di vari progetti, che nel suo percorso professionale ha lavorato in anni importanti alla Sinteco con Roberto Mascellani e che aveva curato, tra gli altri, la ristrutturazione di Palazzo Manfredini in via Montebello in prima persona, Malucelli era molto noto e stimato anche per il suo percorso sportivo, prima come praticante e poi come dirigente.

Giocatore di tennis di buon livello, una passione che non aveva mai abbandonato fino a che la salute lo aveva sorretto, è stato l’unico dirigente in città che ha presieduto sia il Country Club, tra il 1985 e il 1990, che il Tennis Club Marfisa, che ha guidato per tre mandati dal 2014 al 2022. Legatissimo alla moglie Malvina, alle figlie Beatrice e Virginia e ai nipoti, tutti lo ricordano come persona di grande educazione e cultura, professionista impegnato e padre e nonno encomiabile. Dal 2022 non era più presidente del Marfisa, ma era tutti i giorni al circolo, con il quale aveva un legame forte e profondo. In quei campi aveva giocato il padre e sempre in quell’ambiente si erano conosciuti i genitori. Insomma, lì c’era un pezzo della sua vita, per quello tutti al circolo lo ricordano con affetto e commozione. I funerali si terranno venerdì alle 16 in Certosa.

m. p.