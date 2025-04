Addio allo speaker del Carnevale

A Finale Emilia non c’era carnevale senza la sua voce, senza la sua allegria o le sue battute: "Benvenuti al carnevale della riviera della Bassa!", esclamava Carlo Cervellati (nella foto), ‘storico’ commerciante finalese e per quasi 40 anni speaker e annunciatore ufficiale delle sfilate di carri allegorici, che si è spento giovedì mattina all’ospedale di Cona, dove era ricoverato da qualche giorno. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 7 febbraio, ma la sua verve e la sua simpatia erano sempre state quelle di un ragazzino.

Affabile e sorridente, Carlo Cervellati per molti anni ha gestito un noto negozio di abbigliamento e tessuti in centro a Finale Emilia, un’attività avviata già dal suo papà Leonardo detto Leone, e condotta insieme al fratello Bindo. Da qualche tempo, insieme alla moglie Franca, si era trasferito a Ferrara per stare accanto alla figlia Anna, insegnante. I funerali saranno celebrati venerdì 2 maggio alle 15.15 nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa.