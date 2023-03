Addio code al Pronto soccorso Cittadella, l’Abc cambia sede e amplia gli orari di apertura

Ambulatorio a bassa complessità in aiuto ai Pronto soccorso. Dal 6 marzo apertura H12 e nuova sede per quello di Cittadella San Rocco. Inoltre ne apre uno H6 anche alla Casa della Salute di Comacchio.

L’Ambulatorio a bassa complessità (Abc) amplia l’orario di apertura e cambia sede all’interno della Casa della SaluteComunità di Cittadella San Rocco. Da lunedì sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 8 alle 20 nel settore 19, dove si effettuano anche le vaccinazioni anti-Covid. L’Abc, attivo dal 26 settembre inizialmente presso il Settore 1 - Ambulatorio 7, dopo il periodo di sperimentazione, entra a pieno regime. E trasloca in spazi più ampi e confortevoli con migliori caratteristiche di accoglienza per l’utenza che accede all’ambulatorio. In questa prima fase temporanea verranno creati due percorsi divisi, opportunamente segnalati dalla cartellonistica, per i cittadini che accedono all’Ambulatorio Abc e per chi invece accede al centro vaccinale, in attesa del trasferimento dell’ambulatorio vaccinale. Da lunedì 6 marzo aprirà anche l’Ambulatorio a Bassa Complessità alla Casa della SaluteComunità di Comacchio. L’ambulatorio, aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 14, sarà allestito presso l’Ambulatorio 1 – Stanza 1085, al piano rialzato della struttura. L’Ambulatorio per la presa in carico di pazienti con bassa criticità effettua prestazioni e assistenza ai cittadini che necessitano di una rapida ed appropriata risposta

nell’area delle Cure Primarie, in integrazione all’attività svolta dal Medico di Medicina Generale e della Continuità Assistenziale. Si occupa della presa in carico di problemi sanitari di carattere acuto – ma di modesta entità – i cosiddetti codici minori, che necessitano di un inquadramento diagnostico e relativo trattamento in tempi rapidi. Ad esempio traumatismi di lieve entità, ferite superficiali, irritazioni cutanee, manifestazioni dolorose non risolte con i farmaci di uso comune come dolore articolare, muscolare, febbre, coliche, medicazioni e altre prestazioni infermieristiche. Nell’ambulatorio Abc opera un’equipe multiprofessionale formata da medici afferenti alle Unità Continuità assistenziale (Uca) e personale infermieristico afferente alla Casa di Comunità con la possibilità di eseguire esami di laboratorio, terapie endovenose, radiografie ed ecografie. L’implementazione di questa struttura anche nel Distretto Sud Est risponde all’obiettivo di dare da subito una risposta ai bisogni di salute dei cittadini per quanto riguarda gli interventi sanitari a bassa intensità clinica fornendo una risposta in tempi rapidi e contribuendo allo stesso tempo a una maggiore appropriatezza delle cure e della presa in carico territoriale, in alternativa all’accesso in Pronto Soccorso. L’obiettivo è quello di contribuire a diminuire i tempi d’attesa di quello di Cona.

Nella foto, Monica Calamai

direttore dell’azienda sanitaria