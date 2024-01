Adotta un cane randagio. Il Comune ti darà 500 euro

CODIGORO

C’è attenzione dal Comune per gli amici a quattro zampe. E’ stato infatti aggiudicato per il prossimo biennio, quale contributo a titolo di rimborso spese, per complessivi 83.875 euro, relativi alla validità della convenzione, il servizio di affidamento del servizio di recupero, trasporto e custodia, mantenimento, pronto soccorso e assistenza veterinaria dei cani vaganti o feriti in un incidente, rinvenuti nel territorio comunale codigorese e dei cani che entrano al canile di riferimento a seguito di richiesta di rinuncia di proprietà da parte dei codigoresi. L’aggiudicazione, a seguito della presentazione di una gara pubblica, è stata fatta sabato scorso, ma non è stata ancora indicata quale sia l’associazione del terzo settore vincitrice. Il Comune erogherà un contributo forfettario di 3,50 euro al giorno per ogni cane effettivamente ospitato, quale rimborso delle spese di mantenimento giornaliero, profilassi prevista da normativa vigente, cure mediche ordinarie e sterilizzazioni mentre per ogni intervento di recupero dei cani è previsto un importo massimo di 80 euro. Infine l’associazione vincitrice potrà fruire di una quota forfettaria per spese generali non rendicontabili pari al massimo al 30% della somma degli importi rendicontati, entro il limite annuale di 10.000 euro. L’attenzione non si limita ai soli obblighi di legge, ma sul sito del Comune si legge che è possibile, al fine di incentivare l’adozione, per i residenti che adottano un cane randagio di proprietà del comune codigorese ospitato presso il canile convenzionato, fruire di diverse agevolazioni.

Un contributo, una tantum, di 500 euro "per l’acquisto di alimenti e/o corredi per il cane spendibile esclusivamente presso esercizi commerciali ubicati nel territorio Comunale". Se si ha più di 65 anni il contributo sarà elevato a 600 euro ed altre agevolazioni quali supporto professionale gratuito del medico veterinario e assistenza medico veterinaria gratuita per 12 mesi. Riaperta anche l’area, all’interno del parco pubblico Daloiso, destinata a far correre liberamente i cani dopo le segnalazioni di sospette esche avvelenate, grazie anche al meritorio intervento dei volontari dell’associazione di tutela degli animali della Lida convenzionata col comune. "Invito tutti - conclude il sindaco Alice Sabina Zanardi - ad adottare un cane. Come amministrazione ci prendiamo cura dei randagi disgraziatamente abbandonati, ma se si amano gli animali nulla è più bello dell’amore che si riceve da un cane o un gatto, che non chiedono mai nulla in cambio e lo donano incondizionatamente". c. c.