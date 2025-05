Aggredisce l’arbitro, daspo a un 25enne

Daspo a un giovane di 25 anni di Ferrara in relazione all’aggressione al direttore di gara durante l’incontro di calcio disputatosi il 27 aprile scorso in un impianto sportivo della provincia di Ravenna, valevole per il campionato di Terza Categoria. Il Questore Lucio Pennella ha emesso il daspo nei confronti del giovane, che gli vieterà di partecipare o assistere a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali per 12 mesi.

Nella circostanza, il giocatore della squadra di casa, già ammonito, al termine della gara ha seguito l’uscita dal campo del direttore di gara fino agli spogliatoi dove, dopo aver proferito ulteriori offese e minacce, ha ricevuto una seconda ammonizione e conseguente l’espulsione; in tale frangente lo ha aggredito sferrandogli un violento schiaffo alla schiena, mentre questo era voltato, tanto che hanno dovuto intervenire alcuni compagni e dirigenti della società per trascinarlo a forza negli spogliatoi.