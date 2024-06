Aies, tempo di festa e diplomi. Ecco i nuovi maestri sommelier

Durante una serata ricca di entusiasmo, che si è svolta alla presenza di Patrizia Poli, presidente di Aies - Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers, sono stati consegnati i diplomi ai corsisti di terzo e secondo livello della delegazione Delta del Po, capitanata dal delegato Luca Piscitelli. Questi i nominativi dei neo maestri enogastronomi sommelier: Leonardo Ardizzoni, Manuele Baroni, Alison Cattelani, Federico Droghetti, Andrea Foresti, Carlotta Forti, Nicole Furia, Silvia Grossi, Stefano Leonelli, Michaela Lobina, Angela Lomuto, Rita Maricchio, Ilaria Rizzi, Nicola Simoni, Fabio Soattin, Pasquale Travagli, Fabiola Veronesi, Magdalena Wrzesinska, Daniela Zanotto, Jacopo Zuffi. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche i diplomi di accademico enogastronomo ai partecipanti al ciclo di lezioni di secondo livello. Lo scopo principale dell’Accademia è la promozione e la conoscenza della cultura enologica e gastronomica, attraverso corsi per aspiranti sommelier, visite in cantina, visite in aziende agricole, degustazioni, cene degustazione, incontri con produttori e altre attività nell’ambito d’interesse. A Ferrara il prossimo corso di primo livello inizierà nel mese di settembre. I corsi accademici si rivolgono agli addetti del pubblico esercizio, della ristorazione e dell’ospitalità, ma anche a tutti coloro che intendono ampliare la propria cultura della civiltà del vino e della tavola a scopo amatoriale. I corsi sono organizzati su più livelli al fine di garantire un’adeguata preparazione. Oltre alla parte enologica e di abbinamento cibo-vino, il percorso di studi prevede anche lezioni monotematiche su argomenti gastronomici, caratteristica differenziante dei corsi Aies rispetto alle altre scuole per sommelier.