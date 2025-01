Aiutare i propri figli a scegliere il futuro. Al centro Informagiovani arriva ’Orienta...menti’

Il Centro informagiovani di Comacchio, con sede a Porto Garibaldi, organizza "Orienta...Menti. Una guida alla scelta verso il futuro dei propri figli". Due saranno gli incontri gratuiti rivolti a genitori e/o educatori di ragazze e ragazze di terza media che si troveranno a compiere un’importante scelta dopo l’esame. Il primo sarà venerdì prossimo alle 16.30 con "L’indirizzo giusto al momento giusto" curato dalle operatrici di Informagiovani: un’occasione per conoscere l’offerta formativa di Ferrara e Ravenna e avere così uno sguardo completo sul panorama degli indirizzi di studio superiori. Il 16 gennaio alle 16.30, la psicologa Francesca Battani curerà l’incontro "Ti aiuto ma non troppo!", dedicato all’essere genitori. Per informazioni: 0533-328336; informagiovani@comune.comacchio.fe.it.