Al via la Scuola di sviluppo . Passaggio di consegne tra studenti

Un passaggio di testimone per la costruzione del futuro. Ha preso il via ieri la seconda edizione della Summer School che sancisce l’inizio delle attività didattiche della Scuola di Sviluppo Territoriale. I ragazzi che hanno preso parte all’edizione dello scorso anno hanno accolto i nuovi studenti – una ventina – e hanno raccontato la loro esperienza formativa. Si è entrati nel vivo delle attività nel pomeriggio con Giulio Quaggiotto, ricercatore e innovation advisor nell’ufficio del primo ministro degli Emirati Arabi. Sul grande tema della demografia, è intervenuto invece lo statistico e demografo, Gianluigi Bovini. A illustrare ai ragazzi il senso del progetto sono stati il presidente del comitato di gestione, Ruggero Villani (direttore di Confcooperative), la coordinatrice territoriale di Legacoop Estense, Chiara Bertelli, il segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli e Alberto Montanari responsabile del terzo settore di EmilBanca. "La Scuola – spiega Villani – nasce con l’obiettivo, per lo meno decennale, di formare leader trasformativi che siano in grado di dare risposte giuste alle nuove sfide dell’oggi. Ed è per questo che il nostro approccio vuole essere il più possibile di prospettiva, di futuro. Cerchiamo di creare connessioni positive e classe dirigente anche per il nostro territorio". Allineata sul punto anche Bertelli, Cirelli e Montanari che insistono sulla necessità di "acquisire competenze per capire la complessità delle dinamiche che governano il territorio e non solo. Alla nostra società occorrono leader con visione per il futuro". La Summer School continua oggi con la presentazione dei progetti dei ragazzi del primo anno, un momento di team building e due lezioni pomeridiane: la prima tenuta da Chiara Bacilieri (Head of Data di Lifeed) e Alessandro Rossi (referente ambiente di Anci). La chiusura domani con la lezione sul confronto tra scenario internazionale e locale dalla docente di Unife, Valentina Mini.