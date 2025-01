Al via sette lezioni in biblioteca

Cosa fare se davanti ci trovassimo una persona in arresto cardiaco? E in caso di incidente o malore? Quali manovre attivare? Chi chiamare? Come usare il defibrillatore? Pensando che ogni minuto perso può essere fondamentale per lo stato di salute della persona da soccorrere. Ecco i corsi di primo soccorso. Gli incontri, teorici e pratici, si terranno nella sede della Biblioteca CDD (Centro documentazione donna) in via Terranuova 12,

dalle 18 alle 20 il giovedì (a partire dal 13 febbraio e fino al 27 marzo). Sette le lezioni in collaborazione con Ansmi e Ass. Sanità militare Piemonte e Valle d’Aosta.

Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Si chiede il versamento

di una offerta minima

di 20 euro a favore della biblioteca. Massimo 20 iscritti. Info: cell. 3470851801 infocorsops@gmail.com