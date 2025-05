Sipro, approvato il bilancio. Govoni subentra a di Brindisi: "Sinergie per creare valore"

Il nuovo orizzonte di Sipro è il 2032. Ieri mattina il passaggio nel corso dell’assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio. Il nuovo corso della società partecipata, sancito dalla stretta di mano fra Stefano di Brindisi e Paolo Govoni che gli succede nel ruolo di amministratore unico, inizia con l’endorsment del presidente della provincia Daniele Garuti al vicepresidente della Camera di Commercio che ora dovrà guidare una realtà sempre più centrale nella logica di mandato del sindaco Alan Fabbri.

Le prime parole che Govoni consegna al Carlino raccontano di come, già, abbia ben chiare le priorità per declinare al meglio l’attività di Sipro per lo sviluppo del territorio. È proprio su questo punto che l’imprenditore insiste. "Sipro è l’agenzia di sviluppo della provincia – scandisce – assiste i Comuni nelle politiche di aiuto alle economie locali, integrandoli in un processo di crescita provinciale. Nell’attuale contesto diventa fondamentale coordinare gli sforzi progettuali dei singoli enti costruendo adeguati partenariati, supportando scelte e partecipando a programmi d’area".

Dunque, nella logica dell’ex presidente regionale di Cna, "Sipro deve essere la cinghia di raccordo fra i distretti economici locali e la crescita provinciale in un contesto di condivisione regionale e nazionale". Esattamente la linea strategica immaginata dal sindaco Fabbri e declinata dall’assessore alle Società Partecipate, Matteo Fornasini oltreché dal presidente di Ferrara Tua, Luca Cimarelli. Da segnalare che, nel perimetro delle partecipazioni pubbliche, Ferrara Tua spa è il socio di maggioranza anche dell’agenzia di sviluppo.

"Il grande patrimonio della città capoluogo immesso in Sipro – prosegue Govoni – è il perno su cui realizzare progetti territoriali di area vasta. Il polo universitario e tecnologico fornisce opportunità indispensabili alla crescita collegate al sistema imprenditoriale e alle politiche pubbliche. La lettura congiunta dei progetti in essere e, soprattutto, quelli in divenire, sarà la base su cui posizionare la crescita economica del ferrarese".

Anche il passaggio sull’università e sull’idea di rafforzare i partenariati con un’indiscutibile eccellenza del territorio, esprime in maniera chiara la volontà del neo amministratore unico di creare sinergie dall’alto valore competitivo. "Oggi – prosegue Govoni – Sipro lavora in stretta connessione con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria, dialoga con enti pubblici e privati, svolge un ruolo di assistenza alla progettazione e gestisce impianti e incubatori d’impresa".

Anche su questo punto, va chiarito un aspetto. Non solo Govoni mantiene saldo il suo incarico di numero due di un ente che, sempre di più, è centrale nelle logiche dello sviluppo territoriale di area vasta (la Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna). Ma con questo nuovo incarico, la collaborazione fra i due enti sarà più efficace e strategica.

"Occorre crescere – chiude Govoni – per dare valore e consistenza ad aspetti cruciali che necessitano di posizionamento regionale, nazionale e internazionale per aprire la strada a investimenti connessi alle eccellenze territoriali e strategici".