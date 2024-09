Alla casa museo Carlo Tassi la mostra ’Tra il fiume e la terra’

BONDENO

"La Casa del pittore archivio Carlo Tassi" di Bondeno, apre da giovedì a domenica in occasione di ‘Scorre il Festival’ con l’evento "Tra il Fiume e la Terra. Interpretazioni del paesaggio nella pittura del ‘900". Venerdì infatti alle 18 la "Casa del Pittore" Carlo Tassi di via Virgiliana 187 si fa sede di un evento speciale, dove protagonista assoluto sarà il paesaggio. "Non poteva essere altrimenti – spiega la moglie del pittore Mara Tassi - nell’ambito di un Festival che attraverso un viaggio sulle sponde del Grande Fiume, celebra il territorio e l’ambiente padano con le sue ricchezze artistiche e storiche". La manifestazione si articola in due momenti: un incontro con Chiara Visentin e l’apertura della mostra "Dediche al fiume" di Carlo Tassi. Chiara Visentin, direttrice della biblioteca archivio Emilio Sereni all’Istituto Cervi, è autorevole studiosa del paesaggio. Laureata in Architettura, è docente del Politecnico di Milano presso il Polo di Mantova, vanta altre prestigiose collaborazioni oltre a quella con l’Istituto Cervi, ed è autrice di numerose pubblicazioni e di rilevanti lavori, progettati e realizzati, con premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali. "La mostra "Dediche al Fiume" – spiega Mara Tassi - presenta un piccolo e prezioso nucleo di opere inedite di Carlo Tassi provenienti per la maggior parte da collezioni private: dipinti "padani", pianure, argini, orizzonti, accesi da luminosi impasti di colore e poesia, che si potranno ammirare nelle giornate del Festival". La Casa Atelier del Maestro bondenese, profondamente radicata nel territorio e appartenente alle "Case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna", con questa partecipazione si struttura sempre più come "un luogo in grado di progettare e promuovere eventi artistici e culturali – spiega Mara - attraverso l’importante lascito di Carlo Tassi, instaurando collaborazioni e sinergie con il territorio e con importanti istituzioni come l’Istituto Alcide Cervi: collaborazione che riserva altre sorprese che saranno svelate al pubblico". Al termine seguirà un aperitivo. L’ingresso è gratuito su prenotazione: info@carlotassi.it oppure 346 596 9483. Le visite su prenotazione il 7 e 8 settembre.

cl.f.