Alluvione, un attestato per l’impegno della polizia locale

CENTO

Incontro istituzionale per ricordare il grande impegno anche degli agenti centesi durante l’emergenza in Romagna. Il sindaco Edoardo Accorsi insieme al comandante della polizia locale Fabrizio Balderi, ieri mattina ha consegnato gli attestati di merito alle agenti e agli agenti che hanno prestato servizio durante l’emergenza in Romagna, lo scorso maggio.

"Un riconoscimento con stima per un gesto grande e importante fatto dal nostro Comando – sottolinea il primo cittadino – e dagli agenti che con spirito di sacrificio e solidarietà, sono andati ad operare nelle zone alluvionate della Romagna, in particolare a Faenza". Impegno importante che non poteva rimanere senza riconoscimento. "Abbiamo voluto ringraziarli con questo attestato – conclude Accorsi – per la loro disponibilità e dedizione. Questa è la parte migliore e solidale delle istituzioni che spesso si mostra quando avvengono eventi tragici come l’alluvione dello scorso maggio".