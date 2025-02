Ambiente, accordo tra Comune e Plastic Free

Per il quarto anno consecutivo, è stata rinnovata l’ormai solida collaborazione tra il Comune di Bondeno e l’associazione Plastic Free orientata alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il territorio oltre che alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano. La collaborazione è per la verità partita sin dall’inizio del 2021, con la prima giornata di raccolta avvenuta sul finire di febbraio: poi, la firma della prima intesa formale tra le parti è avvenuta l’anno successivo, all’inizio del 2022. Il sindaco, Simone Saletti, e la referente locale dell’associazione, Rossella Bernardi, hanno firmato in Municipio il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra le parti. "Un impegno lodevole da parte di un’associazione attiva sul territorio con cadenza giornaliera – ha sottolineato Saletti al momento della sottoscrizione del nuovo accordo –. Grazie ai volontari, il nostro territorio è più pulito e libero dai rifiuti". Un territorio vasto, quello matildeo, che si estende per circa 175 chilometri quadrati: "Proprio per questo, l’attivismo dei volontari di Plastic Free è indispensabile – ha evidenziato l’assessore all’Associazionismo, Michele Sartini –: in occasione delle giornate di raccolta, l’associazione riesce a radunare un vasto numero di persone attente all’ambiente e al decoro, ma è anche grazie all’incessante impegno quotidiano di svariati volontari se il nostro territorio sta diventando sempre più pulito". Gli abbandoni a Bondeno, se pure molto contenuti, sono opera di una “minoranza rumorosa” di incivili. Una minoranza che non solo viene "quotidianamente contrastata dal servizio delle decine di volontari di Plastic Free – ha concluso l’assessore all’Ambiente, Marco Vincenzi –, ma anche dal lavoro di ogni giorno dei cantonieri comunali che costantemente svuotano e monitorano i cestini sul territorio".